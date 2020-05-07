針對行政院擴大發放無加保工作者發1萬元紓困現金，引發申請民眾擠爆公所，行政院長蘇貞昌今上午主持行政院會時道歉，坦言思慮不周。蘇貞昌下午親上火線召開記者會道歉，蘇貞昌表示，擴大紓困方案確實沒有做好，所有責任他會完全負責。

蘇貞昌本周一率領相關部會首長宣布擴大紓困方案，針對有工作、無加保者及實際從事農漁生產工作者，在排富、不重複的原則，擴大發放1萬元現金補助。昨日起開放申請後，民眾塞爆公所搶著申辦，但不少人因不符資格或舉證問題無法申請罵翻，蘇貞昌今上午院會致歉，強調政府紓困出於善意，卻因執行細節思慮不周造成人民不便困擾， 政府再次向人民道歉。

行政院今下午3時舉行「紓困振興方案記者會」，行政院發言人Kolas Yotaka主持，蘇貞昌、政務委員龔明鑫、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲主等人出席。

蘇貞昌表示，當初宣布沒有講得很清楚，對不起，細節不夠完整，通知不夠好，讓國人同胞以為趕快先辦先贏，同時讓基層工作同仁在沒有完全吸收政策，隨即面對群眾，有些地方顯得比較亂，承辦挨罵、民眾不滿意，逤有問題都是禮拜一講不清楚，政府做的不周到地方，對於受到困擾的承辦同仁、民眾表達道歉，請大家原諒。

對於有立委罵衛福部，蘇貞昌說，這件事我會完全負責任，陳部長4個多月帶同仁為防疫把關，還要他怎麼樣，衛福部同仁突然增加那麼多工作，從中央到地方為了救急救窮幫忙艱困的人，大家互相體諒，不要計較，台灣會更好，再次誠摯向大家道歉，這次確實沒把事情做好，已經檢討提出修正。

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(中時 )