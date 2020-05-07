友訊(2332)的經營權之爭為近期台灣網通產業必考題，其實事件會如滾雪球一般的引爆點就是，兩位獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳公告，「將在6月1日召集臨時股東會，撤換現任董事長胡雪」，而後續友訊公司派一連串的反制，讓主打「改革」大旗的市場派疲於奔命，也霸佔近期新聞媒體版面，相信這無限延伸的戰線，絕對是兩位獨立董事，甚至是一口氣遭解任明泰(3880)董事長、友訊副董事長以及董事的李中旺始料未及的，此風暴目前看來，恐在6月1日臨時股東會前都難平息。

「獨立董事」所指的是獨立於公司股東，且不在公司內部任職，並與公司或公司經營管理者沒有重要業務聯繫，可以對公司事務做出獨立判斷的董事，但有時候獨董卻又被暗指為「門神」，在本次友訊經營權風暴中，獨董一職再度成為鎂光燈焦點，也讓市場再度揭開「獨立董事」的神秘面紗。

馮忠鵬回憶起五年前踏上的獨董之路，他也感嘆，「踏上了不歸路」!談到自己「獨立董事的哀與愁」，馮忠鵬說，對證管會而言，上市公司增設獨立董事，是讓公司治理能與世界接軌的重要設置，不可或缺，隨著公司資本額的增加，獨董人數也需要跟著增加，而獨董的權責，根據公司法規定，獨董的投票權與董事會其他成員，票票等值，雖然獨董依法不能擔任公司的有薪職務，也多數不具有可觀的公司股票，但是獨董的立場，足以影響董事長的地位，也就是說，如果獨董反對一位董事長任職，就足以產生決定性的影響，讓他無法在董事會獲的提名，自然就不會在股東大會上去得到多數股東同意。

只是一件事背後的涵義往往超越表象，馮忠鵬也談到，雖然獨董應該維持獨立超然的立場，負責監督公司的營運，向股東負責，但是獨董候選人的推薦挑選，卻又是董事會成員的權力；尤其是董事長推薦的人選，多半能在股東大會上獲得通過，請問，有哪位董事長會挑個天生反骨、專門與他對著幹的獨董人選？因此，這裡面就有很多操作空間。

馮忠鵬聊到，對外界而言，獨董似乎是個值得尊敬的職務，也有相當大的權力，但是萬一遇到公司的權力結構或經營權遭受內外勢力挑戰時，獨董恐容易淪為雙方交火下的犧牲者，遭受不可逆的損害，這些都是想要踏入獨董這一行當的人，必須要先做好的心理準備。

最後馮忠鵬獨董感歎道，作為網通業的老兵，本想貢獻自己的經驗與專業知識，協助老友將台灣著名品牌公司在國際市場上發揚光大，以為引進投資者、協助公司對管理階層做大幅改革，應該是對公司員工及投資者所能做的最大的貢獻，沒想到竟然會讓自己捲進這場奪權風暴，實在是始料未及，畢生從未被告、從未上過法庭的馮忠鵬，現在竟然不斷與律師法院打交道。回想這過去這60天的心路歷程，有如冬天飲冰水，點滴在心頭。

(時報資訊)