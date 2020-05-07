就業人數爆減拖累投資人信心，惟美中貿易戰再現的疑慮稍稍緩解，周三美股科技股為撐盤要角，仍不敵金融股、防禦型股下跌，呈現四大指數漲跌互見。周四台股開漲3.55點，報10778.53點，直取10800關卡，盤中多空激戰，一度回測平盤支撐，隨後震盪走高，在生醫股續強、電子股回神，傳產股敲邊鼓下，大盤突破5日線，一度大漲逾百點至10890.87，午後漲幅收斂，追價買盤並非積極，尾盤更受大立光無力上攻，惟仍蓄勢補量來日挑戰10900、年線，終場上漲67.94點或0.63%，報10842.92點，成交金額略減至1665.75億元。今日外資(不含外資自營商)賣超18.2935億元，投信買超9.2815億元，自營商買超1.4074億元，三大法人賣超7.60億元。

雙王開盤一黑一紅，收場也呈現一紅一黑。權值王台積電(2330)早盤震盪，上午10:45左右多方啟動，挑戰300元關卡，終場收漲0.51%至297.5元。股王大立光(3008)則開高走高，但尾盤守不住紅盤，收跌0.12%至4070元，一度低見至4055元。鴻海(2317)多方攻勢較明顯，突破75元關，收漲1.21%至75.2元。經濟部標檢局周三公布國內第一波再生能源轉供案例，綠電自由交易起跑，帶動綠電概念族群股價走高，茂迪、太極(4934)、聯合再生(3576)、元晶(6443)、永崴投控(3712)等股價均躍上漲停，激勵光電類股指數收漲1.43%，成為上市類股漲幅第四名。冠軍漲幅由玻陶股奪得，台玻(1802)漲逾3.59%，冠軍(1806)、和成(1810)也同樣收紅，類指收漲逾3%。亞季軍則是由士紙(1903)觸及漲停領軍的造紙股和近期火熱的防疫生醫股，雙雙以1.63%漲幅並列拿下，浩鼎、國光生(4142)、環瑞醫、藥華藥、高端疫苗、寶齡富錦(1760)等亮燈漲停，中裕也漲逾半根漲停板，不過其中的生醫股多在高檔爆出大量，股價也上下大震盪，部分法人、主力群、中實戶等市場大戶的資金，再度轉進半導體族群為首的電子股，聯發科(2454)收漲0.74%、日月光投控(3711)漲2.8%、聯電(2303)漲1.96%、群聯(8299)漲0.71%、聯詠(3034)漲2.3%。而Mini LED背光應用商機，帶動LED供應鏈需求成長，晶電(2448)、隆達(3698)、億光(2393)、宏齊(6168)等個股悉數強攻。野村證券最新將大中華PCB七小福，全面給予「買進」投資評等，欣興(3037)、台光電(2383)、聯茂(6213)齊心上漲逾2%。類股方面，傳產、電子股表現相對亮眼，電腦周邊、其他電子以及傳產的百貨、營建、食品均漲幅達1%以上，紡織、油電燃氣則黯然收黑。金融股方面，富邦金(2881)收跌，國泰金(2882)、京城銀(2809)、安泰銀(2849)、中再保(2851)則上漲穩局面。百貨股方面，富邦媒(8454)、大魯閣(1432)強勢收漲停，富邦媒更衝上544元擠下寶雅成為百貨股王。航運股來看，甩BDI跌逾二個月低點利空，散裝航運力搏紅盤，中菲行(5609)挾營收創高利多強漲逾6%；華航(2610)、長榮航(2618)也雙雙展翅翻紅。

5日RSI為66.16，10日RSI為63.92。9日K值為73.77，9日D值為74.02。20日乖離率為3.22。外資連4日賣超564.64億元，惟賣超力道逐漸縮減，本月以來已累計賣超564.64億元，外資今年以來已賣超5674.66億元。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，周四量能並沒有明顯擴大，顯示只是賣壓減輕。後續觀察若台股能持續守穩五日均線，盤勢就能維持多方格局。統一投顧則指出，資金面與基本面對多方有利，而在技術面上，台股年線上檔壓力大，惟月線已逐步向上形成下檔支撐，短線指數將在年線與月線震盪整理，後續有機會向上突破年線，建議逢回布局，聚焦漲價概念、PCB(印刷電路板)及居家防疫等相關族群。

(時報資訊)