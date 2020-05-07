華裔新冠教授遇害引發陰謀論

中國大陸新冠肺炎研究人員劉彬在美國遭射殺，已引發全球甚囂塵上的陰謀論。

據BBC新聞網7日報導，37歲的劉彬是匹茲堡大學醫學院（University of Pittsburgh School of Medicine）助理教授，他2日被發現陳屍自宅。同事說，他研究新冠肺炎已快有重大突破，引發網路上一片臆測，認為這是暗殺。不過美國警方說，這是謀殺和凶手自殺案。

據當地警方說，他的頭、頸、身軀和四肢上都有槍傷。而兇嫌據稱是46歲的軟體工程師顧浩（Hao Gu），當局說，他殺人後回到車上自殺。調查人員說，他們彼此認識，並說完全沒有證據顯示，謀殺案和劉的研究，或是新冠肺炎疫情有關。

然而，許多人顯然並不買帳。大陸微博上的網民說，這看來像是《不可能的任務》（Mission Impossible）中的情節，或許他是因為發現了病毒源自美國實驗室。還有許多人異口同聲說，劉彬會遇害，是由於他即將揭開新冠肺炎起源之謎。

北京官員和官媒先前曾說，新冠肺炎病毒源自美國，是由美軍帶到武漢的。

部份微博用戶說，這案子似乎太巧合。有人說，「這很不尋常，很可能有祕密藏在暗處」。

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(中時電子報)