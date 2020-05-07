2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，為使採檢之相關醫護人員及受檢民眾能更為安全，中鋼(2002)及聯鋼營造公司攜手小港醫院共同興建「檢疫觀察區」組合屋，今(7)日舉行啟用典禮，日後即可於院外更有效率地完成採檢工作，提升整體防疫規格。

中鋼公司與聯鋼營造公司發揮材料及建築專業，在新冠肺炎疫情期間送上暖流，短短12天即籌建完成組合屋，設置救護站、採檢專區、等待區、庫存區，並配有獨立空調系統、感應式洗手台等設施。組合屋內，受檢民眾採取分流，依照標誌走單一通道，以避免交叉感染，來保障民眾就醫安全。如有新冠肺炎之疑似患者，可以在組合屋進行快速診斷、檢查，區別感染風險級別，並對應出需進行的處置及治療。

對於設置院外檢疫觀察區之防疫措施，中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼參與高醫及小港醫院的超前部署行動，讓醫護人員能在安全環境下，於院外完成篩檢作業，守護醫院第一道防線，降低院內感染的風險，也讓中鋼集團為防疫工作略盡棉薄之力，共同承擔企業社會責任。

(時報資訊)