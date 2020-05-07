台北花市上個月1株康乃馨僅1.5元，慘不忍睹，近期因母親節影響，終於達到每株10元。（台北花市提供／張穎齊台北傳真）

新冠肺炎疫情影響，北農批發的大西瓜上個月最低來到1公斤僅8元，但經衛福部長陳時中擔當「最強業配王」加持促銷農產品後，大西瓜這2天來到每公斤13元；台北花市上個月1株康乃馨僅1.5元，慘不忍睹，近期因母親節影響，終於達到每株10元。不過北農與台北花市仍嘆，買氣仍差很多，期盼疫情平息。

陳時中1日公布國內連續6天「0確診」病例，在記者會現場擺放6顆大西瓜，藉此促銷。北農總經理翁震炘指出，疫情影響，大西瓜價格最低跌到每公斤8元，許多餐廳很多都倒了，酒席、喜宴也很少舉辦，導致切水果盤的需求大減，不過繼陳時中加持及北農促銷後，上周漲到每公斤8.9元，這2天來到13元，最好還賣到15至18元，價格回穩。

「康乃馨半個月前1株只賣1.5元，根本是淌血，不能讓市場機能癱瘓！」北市議員張茂楠指出，母親節要到了，康乃馨不能放著崩盤，若節慶過後，也要想辦法，例如之前柚子滯銷，就拿來做成洗手乳或有機品。

台北花市總經理張堂穆表示，母親節快到，加上農委會大力推廣活動，康乃馨每株賣到10至12元，但相較去年5月1至7日，康乃馨每把10株平均賣95元，今年同期均價跌至77元，跌了19％。

張堂穆說，如今除了圓山、士林官邸、大安森林公園不斷推廣康乃馨外，也與全聯、家樂福做通路，每個點上架42把，並媒合花商與大賣場合作，目前更與北捷討論，在捷運站設點促銷；不過他也直言，節慶過了，均價就會掉，最好狀況還是疫情趕快解凍。

(中時 )