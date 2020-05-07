錢櫃大火釀災，北市府預計7日公布懲處名單，據了解懲處最高層級是北市消防局長畢幼明，畢表示，還未接到相關通知，尊重市府調查，業者疏忽造成傷害，但確實有很多制度和機制須檢討改進，「我們也有責任要承擔。」

北市政風處針對錢櫃大火究責，北市議員王欣儀質疑，火警若沒有涉及人謀不臧，只是相關政策與、制度，若這樣就受到懲處一點都不公平。

王欣儀要求消防局調查清楚，不要讓基層成了代罪羔羊，不應該讓人背黑鍋。

對此，日前向市長柯文哲提出請辭的消防局長吳俊鴻指出，收到調查報告與原因再來看缺失在哪，依內部調查有行政疏忽要檢討，坦然接受處分，去留由長官決定。

王欣儀追問，若市長柯文哲不准辭怎麼辦？吳俊鴻說，會再思考，該負的責任要負。

畢幼明表示，目前還沒接到相關通知，尊重府裡面調查，業者疏忽造成傷害，但確實有很多制度和機制要檢討改進，「我們也有責任要承擔。」

(中時 )