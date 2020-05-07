母親節即將到來，沃旭能7日表示，從2016年在台北設立亞太總部以來「好孕連連」，不僅在台灣「催生」海洋風電及大彰化離岸風電計畫，四年來更「有」了15位「沃旭寶寶」在台灣出生。來自丹麥的沃旭能源提供良好工作環境與友善家庭的企業文化，為員工提供堅實後盾，讓他們在為台灣創建綠能未來的同時，也能安心照顧家庭。

沃旭台灣總經理汪欣潔表示，沃旭希望吸引更多來自不同專業領域的人才加入沃旭大家庭，共同打拼為下一代開創一個乾淨、永續、並且充滿機會的未來。為此，沃旭能源致力打造關懷及激勵員工的工作環境，推廣友善家庭的文化及彈性工作制度。

汪欣潔指出，友善家庭的文化及彈性工作制度，讓沃旭員工臨時有需要的時候能夠在家工作，而上下班時間採彈性設計，只要符合規定並取得主管同意，員工可享有彈性上下班工時，時間安排更能配合需求。 沃旭台灣員工也因為友善家庭的企業文化而好孕連連，今年迄今為止，就有四位新生兒加入沃旭大家庭，公司有不少千禧世代的同仁都是在加入沃旭後生了小寶寶，包括最近有位男同事在三月迎接了龍鳳胎、法務部門的女性同仁四月也剛剛生了男寶寶。顯示沃旭良好的工作環境與企業文化，讓員工能同時追求工作成就兼顧家庭生活。

丹麥同事Jonas的第二位小寶貝今年二月底在台灣出生。他表示台灣擁有領先世界的全民健保制度、專業的醫療人員以及設備，尤其台灣民眾熱情友善，治安環境良好，都是他愛上台灣的理由，也因此台灣是個非常適合生活及養育小孩的地方。 Jonas很慶幸小寶貝能夠誕生在台灣，因為妻子的預產期正好是新冠肺炎疫情開始快速蔓延全球的時候，他特別感謝台灣政府提早採取行動因應得宜，成功阻止疫情蔓延，讓他的妻子能安心在台生產。

(工商 )