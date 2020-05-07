行政院本周一宣布擴大紓困方案，民眾搶著第一時間到公所申辦，造成基層承辦人員一團亂，引發民怨，民進黨立委、行政院長蘇貞昌女兒蘇巧慧今在立法院衛環委員會，批評批評衛福部處理紓困方案不當，遭各方批評是在替父親蘇貞昌找台階下。對此，蘇貞昌今下午受訪表示，他有看質詢影片，巧慧很認真跟衛福部同仁探討過程，沒有情緒，也沒有怒罵。

蘇巧慧今上午於立院衛環委員會質詢時，批評衛福部處理不當，蘇貞昌在5月4日開記者會公布紓困方案，結果衛福部在5月4日當晚才把公文發出，導致第一線人員作業倉促，引發民怨。衛福部次長蘇麗瓊回應「衛福部認定錯誤，接受所有批評指責。」

蘇巧慧質詢後引發藍營批評是女兒護駕，蘇貞昌今下午出席「紓困振興方案記者會」表示，有看蘇巧慧質詢影片，巧慧很認真跟衛福部同仁探討過程，沒有情緒，也沒有痛批的情況，作為政府一切責任我來扛，因為政府只有一個。

蘇貞昌強調，對於立委對於政府的指教，已經要求相關同仁檢討，看那些地方沒做好，討論怎麼可以做得更好，我們一定會努力把事情做好。

(中時 )