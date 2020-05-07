竹南鎮長方進興探視表揚模範母親 15:512020/05/07 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹南鎮長方進進興〔左四〕、鎮代會主席何秀綿〔左五〕探視表揚模範母親。〔竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真〕 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹南鎮長方進進興〔左〕探視表揚模範母親。〔竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真〕 母親將近，因受新冠肺炎疫情影響，竹南鎮公所為避免群聚增加感染風險，停辦母親節及孝行楷模表揚活動，由鎮長方進興與代表會主席何秀綿及各級民意代表，共同將祝賀心意親送每一位獲得表揚的母親與孝行楷模們，祝福大家都能健健康康、快快樂樂，亦期盼母愛的溫暖能照拂大地，讓疫情緩和，民眾可重回安心自在的生活。 竹南鎮長方進興連日來陸續探訪鎮內今年獲選的模範母親，以及孝行楷模們，鎮代會主席何秀綿及多名鎮代表，都全程陪同共同祝賀母親節快樂，讓受獎母親提前感受到母親節的歡樂。 (中時 ) #母親 #鎮長 #楷模 #母親節 #孝行楷模 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄國賓大飯店推出 專屬媽咪美顏養生外帶套餐 04:102020/05/03 產業特刊 瑞莎女兒是「小花吃」！母親節送花給媽媽卻瞬間消失 13:372020/05/03 娛樂 台中飯店 母親節大餐預約爆滿 04:102020/05/04 產業．科技 15檔迎母親節商機 業績嗨 04:102020/05/04 證券．權證 母親節禮物不踩雷！數據分析這5大項是媽媽心頭好 06:312020/05/05 美妝 母親節到底要送什麼？十大媽媽們最喜愛的禮物出爐 11:372020/05/05 生活 人力銀行調查 89％上班族擬慶祝母親節 4年新低 04:102020/05/06 財經焦點 零確診加持 犒賞媽咪訂席升溫 04:102020/05/06 生活新聞 彰化縣總工會與春夏文教慈善會 共同表揚模範勞工及母親 17:552020/05/06 生活 遠百母親節蛋糕 三大貼心服務 04:102020/05/07 產業特刊 生活熱門新聞 梅雨鋒面母親節到！全台降溫雨3天 吳德榮：慎防劇烈天氣 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 10萬紓困貸款已核准3.5萬件 勞動部洩撇步：這樣辦最快 - 生活 何庭歡緊身衣出任務 胸前一團黑影有亮點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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