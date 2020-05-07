竹南鎮長方進進興〔左〕探視表揚模範母親。〔竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

母親將近，因受新冠肺炎疫情影響，竹南鎮公所為避免群聚增加感染風險，停辦母親節及孝行楷模表揚活動，由鎮長方進興與代表會主席何秀綿及各級民意代表，共同將祝賀心意親送每一位獲得表揚的母親與孝行楷模們，祝福大家都能健健康康、快快樂樂，亦期盼母愛的溫暖能照拂大地，讓疫情緩和，民眾可重回安心自在的生活。

竹南鎮長方進興連日來陸續探訪鎮內今年獲選的模範母親，以及孝行楷模們，鎮代會主席何秀綿及多名鎮代表，都全程陪同共同祝賀母親節快樂，讓受獎母親提前感受到母親節的歡樂。

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