台南市官田國小學童DIY火鶴與蝴蝶蘭盆栽，搭配自製立體花語卡片，送給媽媽獨一無二的特別母親節禮。（台南官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田國小學童DIY火鶴與蝴蝶蘭盆栽，搭配自製立體花語卡片，送給媽媽獨一無二的特別母親節禮。（台南官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田國小學童DIY火鶴與蝴蝶蘭盆栽，搭配自製立體花語卡片，送給媽媽獨一無二的特別母親節禮。（台南官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

母親節即將到來，台南市官田國小今年特別響應市府推廣台南在地蝴蝶蘭、火鶴花活動，教小朋友DIY火鶴與蝴蝶蘭盆栽，搭配自製立體花語卡片，寫上祝福的話語，送給媽媽獨一無二的特別母親節禮。

官田國小以「花卉教育舞春風」為主題，邀請官田區農會家政班插花老師許美惠，指導低年級學生共20人進行插花花藝。小朋友學習剪切整理、認真構思擺插花材，要用美麗的盆栽傳遞對母親滿滿的愛意。

視覺藝術課程單韻如老師教導學童製作花語立體卡片，將眼中美麗的花花世界，透過心思轉化為愛的禮物。

一年級的陳宥心小朋友說，非常謝謝學校舉辦這個活動，希望媽媽「如花似玉」，祝媽媽母親節快樂。二年級學生張馨之說，不僅自己親手做火鶴及蘭花盆栽，還畫了卡片要送給媽媽，很幸福。

官田國小校長王全興表示，今年學校準備在地520株火鶴與蝴蝶蘭送給學生家長，取其花語以「蕙質蘭心、媽媽予好（台語音如火鶴），我愛您（520）」讚揚母愛。

王全興表示，透過花卉教育結合美學素養，讓學生認識世界各地不同的母親花與花語，引導學生以花語寄情表達感恩母親的心意。火鶴花和蝴蝶蘭擺放時間長，細心照顧可以擺上兩個星期，插花裝置藝術可以讓辛苦的媽媽擁有不同以往的母親節花束。

(中時 )