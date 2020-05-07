資誠（PwC）聯合會計師事務所於今（7）日發布《2020台灣家族企業傳承白皮書》，深入解構現階段台灣家族企業傳承現況、洞察未來可能面臨的問題，並提出多面向解決思考。

資誠聯合會計師事務所家族企業暨財富傳承服務主持會計師洪連盛指出，防疫期間不少家族企業嚐到轉型及接班速度過慢的苦頭，包含智慧零售布局、影響產線及人力調度的ERP系統、智慧工廠（辦公室）等軟硬體不足的困境，以及缺乏高素質專業經理人團隊或有能力的二代參與危機應變、決策等隱形傷害，家族企業的轉型、接班及傳承已刻不容緩。

洪連盛表示，台灣家族企業現在籌劃家族治理及企業接班有三大利基：一是天時：台灣家族企業普遍面臨轉型與傳承的雙重挑戰，二者綜合規劃有事半功倍之效。二是地利：台灣家族企業正處於環球家族企業周期的青壯期，可借鏡歐美傳承成敗案例，有後發先至的優勢。三是人和：本調查發現，目前台灣家族成員間關係存在衝突敵意的比例不高，是坐下來共謀治理機制的好時機。

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