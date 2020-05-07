玉山金4月獲利16億元 較3月成長25.4％ 15:502020/05/07 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控4月自結盈餘16億元，較3月成長25.4％；累計前4月稅後盈餘61.4億元，較去年同期減少11.0％，EPS為0.53元。 玉山金控主要子公司玉山銀行累計前4月稅後盈餘63.9億元，較去年同期衰退4.8％；由於4月份股市回穩，子公司玉山創投投資部位評價虧損縮小。面對總體經濟局勢變化，玉山持續精進跨境整合、數位轉型及風險管理，發展各項業務的同時保持優良資產品質。 (工商 ) #玉山金 #自結盈餘 #累計前 #稅後盈餘 也許您會感興趣 推薦閱讀 5G需求升矽格Q1小賺 每股稅後盈餘0.80元 10:412020/05/04 財經 《熱門族群》國巨、禾伸堂Q1 EPS分別為5.51元及1.94元 16:312020/05/04 財經 遠見CSR 玉山金獲雙楷模獎 04:102020/05/05 金融．稅務 《業績-其他》億豐首季獲利出色 稅後淨利8.2億元 15:422020/05/05 財經 權證星光大道－永豐金證券 全新 法人挺月線有撐 04:102020/05/06 證券．權證 玉山金Q1淨利衰退 財富管理及信用卡動能仍強 14:322020/05/07 財經 《業績-金融》玉山金首季稅後淨利45.4億元 年減12.9％ 14:332020/05/07 財經 財經熱門新聞 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 即時 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 血淚！散戶遭軋空慘虧 專家曝警訊救人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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