玉山金控4月自結盈餘16億元，較3月成長25.4％；累計前4月稅後盈餘61.4億元，較去年同期減少11.0％，EPS為0.53元。

玉山金控主要子公司玉山銀行累計前4月稅後盈餘63.9億元，較去年同期衰退4.8％；由於4月份股市回穩，子公司玉山創投投資部位評價虧損縮小。面對總體經濟局勢變化，玉山持續精進跨境整合、數位轉型及風險管理，發展各項業務的同時保持優良資產品質。

(工商 )