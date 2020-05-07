為了提供更多樣餐飲選擇，台北松山意舍酒店宣布，即日起至5月底位在17樓的高樓景觀私廚推出「雙人私廚套餐」，每套3980元、加價999元可當晚入住住101景觀客房，食宿套裝優惠可使用至6月30日止。

台北松山意舍酒店將原有的包廂私廚料理變化成『私廚料理雙人分享餐』，餐點內容除了有Que原木燒烤餐廳的招牌料理『16oz原木燒烤美國Brandt自然牛肋眼牛排』外，加入了私廚料理限定的『頂級海膽滷肉飯』、『松露黑蒜澄清雞湯』與『春季甜豆明蝦沙拉』。『頂級海膽滷肉飯』將手切的豬頰肉以豬皮、紅蔥、紹興酒等獨家特調滷汁滷製而成，搭配滑潤好入口的北海道紫海膽，海陸雙味在滷肉飯中同時迸發，帶來奢華的味蕾享受；『松露黑蒜澄清雞湯』，使用滋養三食材─黑松露、老母雞和主廚自製的黑蒜，燉煮後以法式澄清做法，使湯體色澤剔透，補氣養生。清爽的『春季甜豆明蝦沙拉』，有整隻澎湖大明蝦，搭配春季生產的甜豆，清新開胃，十分適合春夏季節享用，另外還有爐烤蔬菜、甜點師傅手做甜點等精緻美味上桌。

台北松山意舍酒店客房設計充滿台灣文創簡約風格，可遠眺台北101、城市天際線及群山，擁有美麗而寧靜的高空美景，現在將客房打造成適合兩人約會用餐的浪漫場景，城市美景雙人獨覽。午餐時段為上午11點半至下午2點半0，晚餐時段為晚上6點至9點，再加價999元起就可入住客房，延長浪漫時光。

(工商 )