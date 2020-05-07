英業達(2356)公布4月營收，受到WFH因素帶動終端NB需求，以及伺服器出貨持續成長，4月營收創2018年8月以來新高，達492.8億元，月增17.6%，年增達25.7%。

英業達4月NB出貨為200萬台，展望第二季，公司維持先前看法，Q2 NB、server應該都會有兩位數以上的成長，智慧裝置較Q1持平，筆電成長幅度會比伺服器多。

英業達智慧裝置的消費電子類產品，包括小米手機、Sonos智慧音箱、Google Home音箱、HomePod及AirPods系列、IoT戶外三表（水表、煤氣表、電表）、5G模組產品，2019年出貨7,000多萬台，年增5%內。展望今年，公司認為仍要觀察下半年的景氣情況。在AirPods方面，受到疫情影響新品出現遞延，馬來西亞廠區並沒有安排生產蘋果相關的產品。

伺服器方面，英業達在伺服器Whitley平台連奪大單，AMD伺服器大爆發，2020年至2021年逐漸進入大量交貨高峰；其次是5G進度領先。今年英業達在墨西哥跟捷克將持續擴廠，其中資料中心需求高於企業伺服器，全年出貨可望有2位數年增。

(時報資訊)