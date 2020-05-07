中美晶(5483)董事會通過2020年第一季財務報告，合併營收152.78億元，營業毛利50.50億元，營業淨利37.06億元，稅前淨利38.38億元，歸屬於母公司的稅後淨利13.84億元，稅後每股盈餘2.37元!其中，半導體子公司環球晶圓的合併營收135.15億元，營業淨利38.05億元，歸屬於母公司的稅後淨利28.80億元，稅後每股盈餘高達6.62元!

中美矽晶第一季營業利益率為24.3%，稅後純益率為18.2%。與去年第四季相比，合併營收上升0.2%，營業利益率下降0.3%，稅後純益率增加1.8%，稅後每股盈餘增加0.51元。半導體子公司環球晶圓績效耀眼的實質貢獻和外匯兌換利益以及所得稅效益等因素的加持，推升中美矽晶今年第一季的營運表現穩健，EPS達2.37元。

新冠肺炎疫情帶動醫療、居家辦公、遠距教學等半導體的硬體組件需求增加，以及半導體客戶為防止突發性供應鏈缺口進而建立的安全庫存，環球晶圓第二季的訂單仍見平穩，各廠產能維持高稼動率。太陽能方面，疫情波及諸多產業直接衝擊全球經濟，中美矽晶太陽能產品第二季與第三季的市場能見度低。中美矽晶及環球晶圓將持續關注全球疫情動態，因時制宜實施避險的應對策略。

展望未來，新冠肺炎的疫情走向，牽繫著全球經濟下半年的態勢發展。一旦疫情穩定控制後，全球產業市場的供需運作將重啟正常，半導體產業在AI、IoT、5G、記憶體等高端智能新產品的帶動下將迅速回溫，環球晶圓的營運前景樂觀可期。中美矽晶去年估列負債準備打銷長約虧損後，已擺脫長約的沉重包袱，太陽能本業回歸正常的市場機制。此外，中美矽晶成功掌握太陽能業務的正現金收入，現金部位充裕，負債比例低，財務結構穩健，將持續擴展具有高潛力的轉型投資，為企業的經營績效創新成長。

(時報資訊)