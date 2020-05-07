總統宣布：繼續推動原轉會。本報資料照

第二屆原住民族歷史正義與轉型正義委員會今天舉行最後一次委員會議，蔡英文致詞宣布，19日原轉會第二屆委員任期屆滿後，將繼續推動第三屆原轉會。

總統強調，「今天是個逗點，而不是句點」。未來也會繼續推動原住民族的歷史正義及轉型正義的社會工程，

總統還表示，類似的例子還有不少，三年多來，原住民族歷史正義跟轉型正義的工作已經從無到有，且逐漸累積成果，也能夠感受到族人朋友對於探求歷史真相、獲得理解跟尊重有多重視。

總統下午主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第13次委員會議致詞表示，今天是第二屆原轉會最後一次委員會議，也因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，會議採取分區視訊會議方式進行。

總統說，從視訊分區可以看出原轉會委員來自全國各地，分屬不同族別，這三年大家聚集在一起展開對話，探討真相，一起推動原民歷史正義及轉型正義的工作。

總統表示， 原轉會展開的每項討論，都成為政府制定政策的

重要參考，如原住民族語言發展法、原住民族教育法及山坡地保育利用條例的修法，都有來自原轉會委員的貢獻。

總統說，也看到教育部推動12年國教新課綱、文化部推動國家文化記憶庫、林務局推動自然資源共管及促轉會推動威權轉型正義的過程，也主動徵詢原轉會的建議，確保新政策兼顧原住民族的觀點。

(中時 )