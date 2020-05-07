市場調查公司SNE Research出具的報告指出，今年第一季，南韓化工大廠樂金化學（LG Chem）超越日本Panasonic，首度成為全球最大的電動車（EV）電池供應商。

報告指出，樂金化學第一季EV電池市占率達到27.1%，較去年同期的10.7%大幅擴張。樂金化學EV電池首季全球用量約5.5 GWh，較去年同期的2.5 GWh翻倍增長。

SNE Research將樂金化學EV電池業務的突飛猛進，歸功於其客戶的產品銷售告捷，包括特斯拉Model 3、雷諾Zoe與奧迪e-tron。

此外，中國的寧德時代新能源科技排名第三，市占率為17.4%，不如去年同期的23.4%。

另外兩家韓廠三星SDI市占率為6%，排名第四；SK Innovation市占率為4.5%，排名第7。南韓三家EV電池廠首季合併市占率為37.6%，遠高於較去年同期的16.4%。

(時報資訊)