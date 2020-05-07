「萬元紓困之亂」導致民怨鼎沸，行政院長蘇貞昌之女、民進黨立委蘇巧慧在立院質詢時痛罵衛福部，更火上加油。國民黨數位行銷科技長簡勤佑今天下午1點多順勢推出「靠北蘇睏」臉書粉專，還截圖名嘴周玉蔻痛批「公主救駕」的PO文，作為第一張「宣傳照」，一下子就吸引52封貼文。

簡勤佑說，「靠北蘇睏」是希望幫政府收集民怨，讓政府知道民間疾苦，「也讓蘇巧慧知道，不要把錯推給衛福部，是她爸爸的錯。」

「靠北蘇睏」臉書粉專是簡勤佑第二次在網路出擊！上一次是4月中旬，他在國民黨臉書粉專推出「佳龍計時器」，諷刺交通部長林佳龍支持華航改名，引發廣大迴響。

一位署名「我是公所工作人員」者上粉專留言：「說老實話，這次的政策我真的不行，東啥西啥的都沒有，就急著在記者會上宣布。這種鬼意見也可以通過行政院院務會議，靠著好話和吹捧就爬上高位的幕僚真的不行，回家吃奶啦小朋友。我真的不懂幹這些事幹嘛！有個民眾來說你為甚麼都不幫我，我怎麼可能懂他媽的身分證為啥不帶？當初投給蔡是想要國家變好，第二任還沒開始就讓民眾怨聲載道，這樣子真會讓投給這個黨的選民感到失望，希望蔡總統和蘇院長傾聽低身，好好發揮之前合作的精神和能力。」

一位署名「我是急需紓困民眾」者就留言：「需要政績的時候說農家所得提升，需要政策買票時候說農家是弱勢族群。說好的排富紓困，請問退休農民因為疫情發生什麼問題了？上班繳稅的勞工受僱者呢？？？被紓困了嗎？」

簡勤佑推出的「靠北蘇睏」臉書粉專，除了讓大家上去直接貼文發洩，粉專上還另設計名為「靠北蘇睏，蒐集民間疾苦。你的苦，我來幫你說！」的留言網址，讓一般民眾、基層公務員都能上去匿名留言，因匿名而更敢發洩不滿，不必怕被發現日後遭政府「報復」。

雖然「靠北蘇睏」推出一個多小時，就吸引50多封文，不過簡勤佑受訪說，以粉專讓大家發洩，是「古老」的作法，「以民怨沸騰的程度，這次推出的速度算慢了」；他推出粉專，主要是希望幫政府收集民怨，讓政府知道民間疾苦，從粉專已有有急需紓困的民眾抱怨，也有可憐的市公所基層上來抱怨，就知道有效果，另一個重點是「也讓蘇巧慧知道，不要把錯推給衛福部，是她爸爸的錯。」

(中時 )