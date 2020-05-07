神盾(6462)今(7)日舉辦法人說明會，神盾第一季每股賺3.39元，毛利率46.28%，在全球遭受新冠肺炎衝擊下，可說是穩住腳步，展望第二季，財務長張家麒表示，目前5月並無明顯反彈，還是要持續關注6月狀況。

神盾第一季營收16.58億元，營業毛利7.67億元，毛利率46.28%，營業淨利2.71億元，營益率16.37%，稅前盈餘3億元，單季淨利2.33億元，淨利歸屬母公司業主2.34億元，年增率75.46%，每股獲利3.39元。

張家麒表示，以生產面來說，第一季最主要關鍵就是零組件，所以3月營收確實出現反彈，更沒有想到印度會祭出封城，且還再延長當中，雖神盾沒有直接出貨印度，模組客人主要的廠房在越南，但該客戶在印度市場佔比三分之一到四分之一的產能，所以疫情對終端消費的衝擊，還是會影響到神盾；神盾主要客戶就是三星，三星為神盾最大客戶，去年佔比逾9成。

至於需求面上，張家麒表示，當然因為疫情衝擊終端需求，目前狀況看起來穩一點了，但五月要有大回溫當然也是不可能，假設未來景氣還是沒有明顯復甦，神盾是否會有打消庫存因應？目前尚無相關計畫，但神盾毛利率應該會持續穩定發展下去，主要就是兩大關鍵價格和成本結構目前都還在控制範圍內。

展望第二季，儘管市場狀況慢慢好轉，但目前5月並沒有特別明顯的反彈，所以主要就持續等待6月狀況，只要市場也出現一定幅度的復甦，則第二季營收就有機會比第一季好，否則應該就是持平。

(時報資訊)