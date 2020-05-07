新北市警海山分局員警昨（6）日下午在板橋民生路攔查可疑車輛，自小客車洪姓駕駛因乘載徐姓通緝犯，拒檢逃逸，員警攔截圍捕，在文化路攔截並朝車輪射擊2槍，但仍被洪男等人逃脫。警方擴大追查，今天凌晨循線逮捕徐姓通緝犯到案，全案以妨害公務、公共危險、毒品、毒品通緝送辦。

昨天下午3時許，海山分局文聖派出所員警在民生路攔查可疑自小客車，駕駛28歲洪姓男子因載送通緝犯33歲徐姓男子，一時心生畏懼，踩油門加速往文化路方向逃逸。

經通報攔截圍捕後，員警在文化路發現該輛自小客車，經員警示意停車，洪嫌仍拒絕停車且有衝撞員警意圖，員警遂朝車輪射擊，但洪嫌仍開上華江橋往台北市方向逃逸，所幸過程無人受傷。

昨天下午洪男透過某民代主動到案，今天凌晨2時許先循線逮捕另名張姓通緝犯，凌晨3時再至五股區逮捕徐姓通緝犯，並起獲毒品、殘渣袋及針頭等證物。

偵訊後，全案依妨害公務、公共危險、毒品等罪嫌移送新北檢偵辦，另闖紅燈等交通違規部分則依規定開單告發。

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(中時 )