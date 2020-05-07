張安平董事長接受中國時報專訪，談到台泥企業「透明」的重要性，而繳稅用於花蓮弱勢，「很值得」！（王志偉攝）

每年開徵逾8億元的花蓮縣「礦石稅」，課徵年限4年將屆滿，今年疫情當前，各產業陷寒冬，礦石稅大宗台泥董事長張安平接受《中國時報》專訪，指出花蓮自籌財源不多，這筆稅收多用於弱勢團體低收等支出，「我覺得繳礦石稅的錢付得很值得」，台泥負起企業社會責任，不希望減少對花蓮百姓的資源需求，「我們願意持續繳納這筆有益的稅務」。

過去，高達九成產自花蓮縣境內水泥原物料，「貨物稅」只有上繳中央，地方未能受惠，自從礦石特別稅修正草案三讀通過，花蓮縣府於2017 年起實施「礦石稅」，經由議會通過，每噸調漲為70 元，4年間開徵7.6億元，地價稅則調降，因此4年間稅收淨增加4.6億元，多用於社會福利、老人、身障者、低收入戶等照顧支出。縣府認為此彰顯「取之於地方，用之於地方」的公平正義。

「礦石開採景觀維護特別稅」，課徵年限4年，至今年6月底將施行屆滿，地方稅務局認為仍須繼續課徵，已送請縣議會審議。台泥是開徵的最大業主之一，面對新冠疫情當前，外界關切礦石稅開徵企業的態度，

台泥董事長張安平接受專訪明確說明，「繳稅」是每個公司跟公民應盡的責任，國家沒有稅收難以運作，無論社會體系、福利體系、甚至防衛體系，都是需要金錢來支持的，「該繳多少稅就應該要繳」。

台泥長期在花蓮經營，感謝地方鄉親支持。值此疫情當前，張安平說，台泥第一季財報是有賺錢的，雖然沒比去年好，但台泥很幸運，也謝謝同仁們的努力。「所以說該繳的稅一定要繳，一切照著規則走。台泥作為負責企業，也該有社會責任，不只在花蓮，其他地方該做的我們都必須做」。

談到產業陷入寒冬，張安平說，全球性災難，其實政府在預算上也是辛苦的，「我沒有看到台灣政府的預算情形如何，但我知道基本上，大多數的國家能看到的都是赤字預算，因此企業跟政府都是一個責任，能繳稅就是企業負責任的態度之一」。

他說，花蓮縣因自籌財源少，一切政務推動，大多仰賴上級政府補助，礦石稅能用於社會支出的一項，據他了解，花蓮的礦石稅主要花在社會福利包括學校營養午餐、銀髮族等花蓮百姓身上，「這稅捐很有意義，我覺得繳礦石稅的錢付得很值得，現階段也不適合調降」。

張安平也提到，台泥在花蓮已久，蘇花改通車，為了讓觀光客停留在花蓮最北邊的村落和平，台泥將和平園區打造成「台泥 DAKA -開放生態循環工廠」，是全台唯一可以預約參觀戶外礦山、觀看珊瑚礁的綠色景點！

「台泥水泥廠是『開放』的、是『透明』的，台泥和社會結合，就能減少社會衝突，張安平說，「台泥 DAKA -開放生態循環工廠」，完全敞開，並接受預約進入廠區參觀，讓外界清楚台泥能兼顧環保，例如生產電力可供園內的願景館和 T-bar 電力使用，而園內的「TUO 妥善廣場」則以回收水循環再利用打造音樂噴水池，美麗的無限符號每日進行水舞表演，接下來還會徵求許多學校與設計師一起來投入未來的規劃。

外界形容，「台泥這一步，猶如從封閉高牆，解開塵封已久的『黑盒子』。」張安平說，從工廠生產場域，到數據化檢核管理等等，所有舉措都秉持「透明」二字，這就是台泥落實企業社會責任的關鍵字。

(中時 )