急難紓困申請邁入第二天，在「從寬、從簡、從速」原則下，民眾辦理情況比起昨天更為順暢。民眾在檢附工作證明上透過LINE對話截圖、薪資單、傳單等相關可佐證工作資料都能辦理。一名從事家庭便當生意的謝媽媽也因此辦理成功，期望一萬元的紓困金可以拿來補貼女兒教育費。

蘆竹區公所辦理急難紓困情況和6日相似，人潮不斷湧入，櫃台排隊一個接一個，公所特別提供書寫區讓民眾在辦理前先填資料，再至收件櫃台辦理，加快收件流程。而公所秉持「從寬、從簡、從速」原則，在職業任判定上，只要民眾提出和工作有關LINE對話、工作薪資單或工作有關文件等都可辦理，流程順暢下，截至中午已辦理完成88件，比起昨日整天僅收85件更有效率。

現場一名謝姓媽媽帶著5歲小女孩一同前往辦理，謝媽媽以製作家庭社區便當維生，為了辦理紓困補助，她特別帶上她的便當宣傳單到現場辦理，謝媽媽說自己一人照顧孩子，如果能成功補助的話就可以補貼孩子教育費，期待可以申請到補助。

但現場仍有一些不符資格申請的民眾前往申請，像是原本就無業、已退休、有投保在工會者等，皆因搞不清楚狀況而無法辦理，失望離開。現場另一邊，則有不少民眾手持黃色申請收執聯輕鬆離開，表示都是昨天看了新聞才來辦理，平均等待時間為半小時至一小時。

(中時 )