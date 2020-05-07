周揚青微博小號今發文。（圖／翻攝自微博）

周揚青過去就曾勸被分手的網友，「最最難過的是他」。（圖／翻攝自微博）

周揚青15天前發文揭露和羅志祥（小豬）分手內幕，批男方愛搞多人運動，引發軒然大波，昨(6日)周刊報導，當晚羅志祥急忙致電給周揚青，道歉了6小時才使周揚青願意收手，對此，周揚青沒回應，稍早則在微博小號回應留言，她開導失戀分手的女網友要更努力生活，因為對方是失去了一個愛他的女孩，「最最難過的是他」。

周揚青稍早發文說，有人常私訊問她分手怎麼辦，甚至有人難過到快要得憂鬱症，周揚青則說：「姑娘，曾經你的世界可能只有那一個男孩，可是分開了你才會有更多的時間和精力來好好愛自己，努力工作努力賺錢努力拿賺到的錢去享受生活」，她自己也是屬於分手後會努力過更好的人，「讓他看看，你看～沒了你我也一樣很好甚至更好，即使可能他也不在意」。

回顧過去回應網友留言，周揚青發現自己以前就曾安慰網友，說：「在一起的時候就要用力去愛，這樣分手後才不會有遺憾，因為難過的是對方」，「所以如果你問我後悔曾經付出過的一切嗎？真的不後悔因為我沒有遺憾」，也強調當下一段戀愛來臨，她不會因此害怕付出，會一樣盡全力去愛，「我會，一樣會」。

(中時電子報)