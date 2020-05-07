國內疫情趨緩，但許多人仍對「社區中被漏掉的感染者」比例好奇，因此希望能進行小範圍的血清流行病學調查，對此，張上淳表示，此方法對過去疫情所發生的狀況來說，確實是相當好的了解工具，但最好是要有某種程度的流行過後，再來實施比較好。

此外，張上淳指出，國外會進行血清流行病學調查，是因當地有大規模性的感染，但國內感染的比率低，做起來相當不容易，況且血清流行病學所使用的工具是否夠精確也是問題，若就學術上的來研究當然不反對，但不建議官方在台灣操作。

(中時 )