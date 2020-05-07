台灣應做血清流行病學調查？張上淳說話了 15:442020/05/07 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣應做血清流行病學調查？張上淳說話了。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情趨緩，但許多人仍對「社區中被漏掉的感染者」比例好奇，因此希望能進行小範圍的血清流行病學調查，對此，張上淳表示，此方法對過去疫情所發生的狀況來說，確實是相當好的了解工具，但最好是要有某種程度的流行過後，再來實施比較好。 此外，張上淳指出，國外會進行血清流行病學調查，是因當地有大規模性的感染，但國內感染的比率低，做起來相當不容易，況且血清流行病學所使用的工具是否夠精確也是問題，若就學術上的來研究當然不反對，但不建議官方在台灣操作。 (中時 ) #流行病學調查 #張上淳 #血清 #台灣 #進行 也許您會感興趣 推薦閱讀 機場喝咖啡卻染疫 沒戴口罩成關鍵 04:102020/05/03 生活新聞 天熱疫情能趨緩？張上淳：熱帶地區恐不明顯 14:282020/05/03 生活 張上淳圖解「4狀況感染機率」！雙方戴口罩「傳染機會僅1％」 16:552020/05/03 生活 熱帶地區不明顯 仍應落實防疫 04:102020/05/04 生活新聞 無症狀感染者用奎寧治療？張上淳：作為研究用途 14:322020/05/04 生活 台灣疫情比國外溫和 張上淳揭「標籤化」是關鍵原因 15:082020/05/04 生活 磐石艦血清檢測結果 張上淳：尚未有完整資料 14:582020/05/05 生活 解隔離又復陽 張上淳：不具傳染力 04:102020/05/06 生活新聞 旅外女二採復陽確診 張上淳：不確定發病時間 14:162020/05/06 生活 紐約15童罹川崎氏症 張上淳：仍在釐清與新冠的關聯 14:542020/05/06 生活 生活熱門新聞 梅雨鋒面母親節到！全台降溫雨3天 吳德榮：慎防劇烈天氣 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 酒店軍艦「肉搏戰」為何零確診？真相出爐 - 生活 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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