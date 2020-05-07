新冠肺炎蔓延全球，溫哥華仇視亞洲的暴力犯罪事件增加，讓素有最友善城市之稱的溫哥華蒙上陰影，當地華人抗議成為「代罪羔羊」，更呼籲加拿大政府支持對北京在疫情中的作為展開調查。

新冠肺炎蔓延全球，仇視亞洲人的暴力行為也激增。

新冠肺炎疫情引發全球各地針對亞洲人的暴力事件，加拿大亞裔女演員奧莉薇亞·鄭（Olivia Cheng）拍影片痛斥這類攻擊。

溫哥華警方5日公布一段亞裔女子無端遭毆打在地的暴力影片後，引起當地社會譁然，警方更證實，新冠肺炎疫情讓溫哥華仇視亞裔的暴力犯罪激增，今年以來已出現20起攻擊事件，其中多數集中在疫情最嚴峻的3月及4月。

香港《南華早報》報導，針對以亞裔為主的暴力事件四起，13名加拿大華人昨（6）日聯合發布聲明，痛斥仇視亞裔的行為。他們在新聞稿中指出，外界發火「發錯對象」了，把對北京政府的怒火錯誤瞄準到無辜華人身上。

參與連署的加拿大和解協會（Canadians for Reconciliation Society，暫譯）創辦人Bill Chu表示，他們認為有必要對外說清楚，「這個世界必須明白，中國共產黨並不代表我們」，「大家都誤以為加拿大華人是同種的。」

聲明也呼籲加拿大政府支持一個針對新冠病毒起源、北京隱匿疫情相關資訊所展開的獨立調查。

加拿大華人除了發聲明表達抗議，加拿大亞裔女演員奧莉薇亞•鄭（Olivia Cheng）也拍影片痛斥這類攻擊。她上周在個人Instagram帳號發布自己拍攝的影片，描述目睹一名男子拉下車窗，往一名華裔老婦人身上扔垃圾的情形，痛批這名男子的行為就像小孩一樣幼稚。

(中時電子報)