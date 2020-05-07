台南市長黃偉哲（左）發放紓困金給核准的民眾。（程炳璋攝）

黃偉哲赴地方公所發放紓困金，民眾收到紓困金查看果然有放現金。（台南市新聞處提供／程炳璋台南傳真）

行政院因應新冠肺炎疫情影響民生，6日發放擴大急難紓困金1萬元，台南市民眾首日請領過程一團混亂，台南市長黃偉哲7日直接到南區與永康公所發送現金，證明紓困金看的到也領的到。

台南市社會局獲得中央撥款1億3400萬作為急難紓困金之用，6日受理申請擴大急難紓困金1萬元方案，不少請領民眾在大熱天跑到區公所申請，卻因資格不符遭打槍，氣得直呼申請流程太複雜。

雖然中央已宣布放寬民眾的申請文件，只要帶身分證與切結書即可，民眾仍然怨聲載道。地方區公所表示，民眾帶著文件越齊全，審核速度越快，包括戶口名簿、存摺、現場清楚填寫資料，若無法證明雇主身分就填寫切結書，具備以上4點，審核過程越容易。

台南市首日受理1455件，第一波核准僅急難紓困金（1至3萬）與擴大急難紓困金（1萬）共50件，其中屬擴大急難紓困金35件。

黃偉哲7日赴南區區公所，先發出15包紓困金給資格已核准通過的15位民眾，再到永康區公所發送5包紓困金，每包1萬元現金。黃偉哲表示，行政院的紓困金要求從速、從輕、從寬發放，台南市當作急救來處理，先通過多少就送多少，強調紓困金是真的，民眾看的到也領的到。

黃偉哲提到紓困金陸續再審，每天審查通過後，隔天就發，他送上火鶴花為區公所員工加油打氣，要求第一線員工對心急的民眾能夠忍耐，完成紓困金發放工作。

(中時 )