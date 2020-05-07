三重區國中生日前疑似教唆10多名少年霸凌16歲少女，導致少女橫隔肌溶解指數飆高到11萬，緊急住院醫院治療，7日凌晨三重區三和路茶飲店附近，有人持刀將霸凌少女的少年砍傷，警方表示，被砍少年就是教唆霸凌少女的主嫌，少女母親表示，不認識砍人的一方，目前警方正積極偵辦中。

據了解，遭霸凌的16歲國中少女「前男友」想向少女討回手機，1日晚上教唆10多名少年、少女在三重區永福公園，一人一巴掌施暴該國中少女，其中一位少年命令少女「妳起立蹲下，以一下10元當作歸還。」少女被迫起立蹲下上百下，少女返家後不適，三天後被家人追問，才吐露自己被霸凌。

家人趕緊帶著少女就醫，經檢查少女出現「橫紋肌溶解」癥狀，腎、肝也都受損嚴重，目前仍住院治療中，氣得少女母親急向警方報案，並將女兒遭霸凌過程上傳臉書。

今天凌晨少女母親、少女姐姐與霸凌少女的其中一位少年，約至三重區三和路某家茶飲店附近，卻突然有人持刀衝出砍向霸凌少女的少年，少年屁股身受多刀，倒地血流不止。

警方表示，獲報後趕抵緊急將少年就醫並帶回少女母親及其胞姊詢問時，原本以為砍人嫌犯是少女母親認識，但少女母親強調不認識砍人嫌犯，目前警方已帶回涉案少年到案，正在詢問釐清中。

(中時 )