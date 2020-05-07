（富邦人壽建議三款保單可作為媽媽的解憂保單。圖／本報資料照片）

母親最常憂慮的三件事：孩子教育、老了沒錢、病了成家庭負擔，富邦人壽在母親節前夕建議三款「解憂保單」，即月配附保證投資型年金、月配投資型年金及外溢型網路投保定期壽險，來協助媽媽解決退休金、教育基金及健康疑慮。

富邦人壽指出，國人理想退休生活每月要5~6萬元，但與平均經常性薪資4萬元，有一段落差，每人可能要自己多存1~2萬元，若退休後再活20年，即至少要在公司退休金之外，再準備240~480萬元。

另外，一個小孩從出生到大學畢業，至少要準備478萬元的教育費；不少媽媽也會擔心在小朋友長大之前，若自己不幸提早離世，能留多少資金，讓家庭經濟不至於出現問題。

對於媽媽的憂慮，富邦人壽建議考慮三款解憂保單，一是月配、附身故保障投資型年金，有投信等投資專家代為操盤，有機會每月固定領取一筆提解費用，作為退休金，另外有最低身故保證，若被保險人在95歲之前身故，可領回所繳保費，類似孳息自己退休用，本金當作遺產留給小孩。

富邦人壽舉例，如60歲女性躉繳500萬元，投保其富利人生，每年提解4％，一年約領回20萬元，若保戶83歲身故，23年間估計領回460萬元，本金500萬元（假設沒有匯差），即共領回960萬元。

第二是月配投資型年金，用來作教育基金，一樣是交由專家打理帳戶，每月或每年提解金額，可作為小朋友的教育支出或固定開銷。

第三款就是以外溢型網投定期壽險，作為顧健康及不造成家庭負擔的準備，20年繳費、保障20年，網路投保、又是定期壽險，保費相對較便宜，如40歲女性、保額300萬元，一年保費1萬元出頭，可以作不幸提早離世的家庭預備金。

同時投保後保戶只要一年有120~180天，平均步數達標，即可回饋標準體保費的3~10％，例如上述300萬保額的媽媽保戶，一年有180天、平均步數都有1萬步，保單第二年就回饋1071元，可兼顧健康，又可補貼每年保費。

(工商 )