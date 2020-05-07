KPMG亞太區今（7）日出版「COVID-19：亞太區企業韌性指南」從供應鏈的穩健性到金融市場的穩定性、勞動力的可用度、客戶需求快速下降所造成的威脅等，並建議企業保持財務韌性。

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，新冠肺炎至今仍持續衝擊著全球經貿的運轉，不僅是企業的需求、供應鏈、金融市場、勞動力和日常業務等各個面向均受到了影響。

面對經濟不確定性，于紀隆建議，企業應努力保持彈性，包括技術不斷的創新、供應鏈的擴展與面對客戶期望。 KPMG安侯財務顧問財務重組服務部門副總方偉倫表示，以往體質健全的企業突然面臨巨大的財務壓力，若財務韌性不足，就無法支撐企業於商業上及運營上所需的韌性。

尤其企業現有的財務系統將面臨更加不利且不穩定的環境，獲利能力、現金流量及融資渠道恐會同時面對挑戰。

因此，企業可從財務面的壓力測試及預測、流動性及融資議題、財務危機處理及因應計畫等三大方向，檢視並提高公司本身財務韌性。

方偉倫也表示，過去有不少企業家憑著毅力，在困境中咬牙苦撐，但在缺乏專業協助下，經常錯失最佳時機延誤佈署，而致最終資源耗竭，若能「超前佈署」，有望化危機為轉機。

(工商 )