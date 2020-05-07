由於全球飛機航班及航線限縮、世界各地港口關閉以及其他相關因素所造成的影響，公主遊輪將延長暫停全球船隊營運，並宣布部分2020年餘留的夏季遊輪航程取消，包括以下遊輪及海陸套裝航程：

「翡翠公主號」、「紅寶石公主號」之所有阿拉斯加航程。「奇緣公主號」、「帝王公主號」、「星空公主號」、「皇冠公主號」和「海島公主號」之所有歐洲、橫跨大西洋航程。「加勒比公主號」與「星空公主號」之所有夏季加勒比海、加拿大與新英格蘭航程。

此外，還有「鑽石公主號」從日本出發的夏季至秋季航程。「藍寶石公主號」、「碧海公主號」之澳洲至8月航程。「太平洋公主號」之夏威夷、法屬玻里尼西亞的秋季至11月航程。「盛世公主號」7月從臺灣基隆出發航程，相關退費事宜請洽原報名旅行社。原訂 7月12 日出發的代言人Selina領路全球唯一航次，今年確認取消，並將延至明年舉辦。

公主遊輪全球總裁珍．斯瓦茲（Jan Swartz）表示，正當全球仍在努力恢復旅遊下，公主遊輪將延長暫停全球船隊營運並取消遊輪假期，造成忠實顧客的失望，對此公主遊輪深感歉意。鑑於目前諸多紛亂，許多航空公司限縮航班、知名港口關閉運作，對工作團隊、旅行同業以及所造訪世界各地之相關行業從業人員生活上所造成的影響，這也使公主遊輪團隊相當難過。

公主遊輪表示，若賓客已向公主遊輪付清取消的上述飛航遊輪(Fly cruise) 航次款項，可選擇 100% 航程款項金額作為未來航程消費金，且額外致贈 25% 的的未來航程消費金。針對尚未付清全額取消的上述飛航遊輪(Fly cruise) 航次款項之賓客，公主遊輪將提供加倍訂金：除了提供已付訂金相同金額的可退還之未來航程消費金*，另外致贈等值之未來航程消費金，需於2022年5月1日前的航次中使用完畢。該贈送消費金不會高於原先購買的遊輪票價，但最少將獲得美金100元。賓客不需執行任何手續，即可獲得上述未來航程消費金。

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