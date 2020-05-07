（和勤4月兩大業務汽車零件及硬碟機構件。其中，和勤硬碟機構件營收創下18個月來的新高。圖／劉朱松）

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）7日公布自結4月合併營收2.02億元，月增36.11％、年增3％，但累計今年前四月合併營收6.21億元、年減0.1％。和勤表示，美系電動車大廠與大陸汽車客戶的增量訂單，均按計畫出貨；另硬碟機構件也受惠轉單效益及雲端伺服器硬碟需求成長，單月營收更創18個月以來新高。

和勤表示，4月營收回到預期水準，大陸武漢封城解封後，各車廠出貨增加，並在歐美逐漸恢復經濟活動後，公司第二季起的營收表現，將回到成長軌道。

至於歐洲地區疫情逐漸緩和，海外地區客戶也即將復工，預期訂單將逐步回流，在大陸汽車客戶與美國電動車大廠計畫增量的基礎下，海外訂單回流下半年旺季可期。

和勤4月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.15億元，占比56.65％；硬碟機構件（VCM Plate）0.86億元，占比42.47％。和勤4月出貨量回到原來接單水準，汽車零件業務部分，除武漢外的客戶，均已復工，大陸汽車廠訂單出貨逐步增加，美系電動車大廠零件供貨量持穩及新增品項零件小批量出貨，汽車零件營收較上月成長二成以上。

至於平板、電腦需求帶動硬碟產業，加上轉單效益，和勤硬碟機構件營收創下18個月來的新高，目前硬碟機構件訂單滿手，且產業趨勢上，雲端伺服器需求隨著雲端、物聯網應用成長，雲端伺服器硬碟出貨展望正向，硬碟機構件營收穩定增長。

和勤強調，大陸汽車產銷3月有序地恢復，汽車消費力逐步復甦、車廠出貨也回到正常水準，政策刺激消費的期待下，大陸汽車銷售預期，將加快恢復。美系電動車大廠雖然美國廠因防疫措施產能縮減，但上海廠增產，使得和勤的總出貨量未受影響。

和勤4月又新增供應一組零件，開始小批量出貨，隨著歐美封城即將逐漸解封，電動車零件出貨按計畫增量的規劃不變，未來也將持續擴大與電動車大廠的合作。

(工商 )