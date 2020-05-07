有「殖利率曲線指標之父」（father of the yield curve indicator）之稱的杜克大學教授Campbell Harvey去年夏季曾預測經濟會在2020年或2021年面臨衰退命運，因為去年美國3月期與5年公債殖率曲線倒掛，如今Campbell Harvey再度預測，這場經濟衰退將在今年底結束。

據《Marketwatch》報導，「美國公債殖利率曲線倒掛」在過去7次經濟衰退前夕曾經出現過，而Campbell Harvey就是在1986年確定這項基礎的人。如今新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，導致美股10年牛市告終，從2月19日歷史高點一路崩跌，直至美國聯準會宣布啟動無上限量化寬鬆(QE)，將收購美國債券和不動產抵押證券(MBS)。

Campbell Harvey表示，在2008~2009年金融危機之際，當時市場永遠無法確定經濟衰退何時結束，當時是次貸風暴所引起的，但這次的經濟衰退是生物事件，與過去幾次經濟衰退不同，要解決的方法相當明確，就是控制住疫情。

Campbell Harvey認為，與其討論經濟會「V型」反彈，「瘦U型」更有可能發生，他認為疫苗能在2021年第一季正式亮相，這是減少各種不確定性的最佳方法。至於疫情若沒有爆發，經濟衰退是否會發生，Campbell Harvey指出，他原本就預期經濟會緩慢衰退，疫情只是個催化劑。

對於當前的投資人來說，心理因素占絕大部分，Campbell Harvey不斷告誡美股已經觸底，但疫苗開發受挫或是經濟衰退幅度遠大預市場預期，將讓恐慌性拋售更加嚴重，但總體來看情況樂觀。Campbell Harvey也指出，目前來看美債殖利率曲線仍處於正面反應，這也是他看待經濟衰退結束終將到來的原因。

(中時電子報)