政院針對無保工作者加碼紓困新台幣1萬元，6日開始受理申請，各公所出現排隊人潮，民眾抱怨申請不便。台南市長黃偉哲為了展現效率，今(7日)親自捧著10萬元現金抵達區公所，當場發放給通過紓困申請的民眾，讓現場民眾笑開懷大讚「市長就是狂」。

黃偉哲表示，6日下午3點，行政院公布只要帶身分證、印章，加上切結書，就可以很快的完成送件的動作，但民眾準備的資料愈齊備，查證的工夫的動作就愈簡略，當然就可以愈早領到錢；收件是收件，但是必要的查驗工作還是要做。

黃偉哲說，大家也不希望非常有錢的人去領那1萬塊吧，所以當有人開著賓士來申請，還是必須對他財務狀況做查證，這樣的資源才不會浪費，因為這1萬塊錢不是天上掉下來，是民脂民膏，是納稅人繳的錢，錢要花在刀口上，給最需要幫助的人。

為了慰勞區公所辛苦的工作人員，黃文哲還特別捧著10萬元現金與鮮花前往區公所，現場就發放給通過紓困申請的民眾，同時也提前祝同仁母親節快樂。他的舉動引起民眾歡呼，紛紛大讚「市長就是狂」，並引起不少掌聲。

(中時電子報)