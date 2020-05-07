張理國／台北報導

行政院長蘇貞昌上午在行政院會指示，新冠肺炎疫情穩定，要持續守住，他上周提及可以開始「防疫新生活運動」，「邊境加嚴、社區放寬」， 各部會可加速研擬分階段放寬方案，像餐飲、藝文展演與戶外集會等，可開放讓人民再多一點生活自由度，讓國人及百工百業能更加快腳步恢復常態化的生活，早日讓台灣社會能從疫情中脫困。

蘇揆在院會指示「邊境加嚴，社區放寬」方針，在疫情逐漸穩定下，機動調整防疫政策，在邊境管理方面，有鬆有緊，例如，明(5／8)天開始，在武漢的國人，已可自行返台，但仍要集中檢疫14天；而只要從海外入境的民眾，如家有老幼、慢性病患，或沒有個人專用房間者，則一律入住防疫旅館。

蘇揆提及，他在上周已說過，可以開始「防疫新生活運動」，把防疫措施變成生活準則，同時逐步開放戶外、體育、文化等活動的配套。例如，長照機構，已從5／1起，開放以實名制、有限度的訪客探視；國家公園山屋，從今天起，開放線上申請，回復到原來山屋的容納量；職棒，也從明天起，每場開放1千名球迷進場觀賽。

蘇揆要求各部會持續與指揮中心就業管場域、群體，加速研擬分階段放寬方案，像餐飲、藝文展演與戶外集會等，都可在業者自律、兼顧防疫的情況下，開放讓人民再多一點生活自由度，同時也讓相關業者的營運，能逐步復甦。

蘇揆說，在「邊境加嚴、社區放寬」的策略下，要讓國人及百工百業能更加快腳步恢復常態化的生活，早日讓台灣社會能從疫情中脫困；萬一再發現有什麼狀況，因為幾乎各個領域的防疫作業，我們都有建立相關完整準則且都已操作過了，相信可以迅速再重新來隔離、防堵，我們要對自己及國人有更大的信心。

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(中時 )