後龍華山基金會努力為老人服務。〔華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真〕

後龍鎮長朱秋隆7日上午聯懷獨居老人。〔華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真〕

母親節將近，獨居在後龍鎮水尾里的84歲黃阿嬤，日前才歷經喪夫之痛，後龍鎮長朱秋隆7日上午特別與華山基金會大湖站長林逸祥等，前往探視黃阿嬤，希望能透過實地關懷，為黃阿嬤帶來一些溫暖。

住在後龍鎮水尾里成功國小旁的黃阿嬤，原本與阿公相依為命，住在設備簡陋的貨櫃屋，今年四月上旬阿公因病往生，華山基金會志工前去關懷時，阿嬤放聲大哭說：「她現在真的是孤單老人了」。

為了安撫黃阿嬤情緒，後龍鎮長朱秋隆及華山基金會大湖站長林逸祥等人，特在7日上午，一同前往探視黃阿嬤，為即將到來的母親節送上滿滿的祝福。

今年因新冠肺炎疫情影響，許多大型活動都暫緩舉辦。但華山基金會在防疫期間送愛到家服務不間斷。但因受疫情衝擊，華山所受捐款較去年相比減少近三成五。若情況持續下去，恐影響弱勢長者的服務，希望串起愛心讓華山基金會持續為老寶貝服務。

華山基金會於民國88年起，逐步在全台設立社區愛心天使站，提供失能、失智、失依弱勢長輩到宅訪視、陪同就醫及春秋兩季郊遊踏青、年節關懷等服務，讓長輩在熟悉環境安享晚年。平日在苗栗地區17個鄉鎮市提供失能、失智、失依長輩到宅關懷、陪同就醫等免費服務。歡迎認助一份端午關懷禮350元，或每月1250元認助一位長輩。

(中時 )