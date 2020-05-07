高雄市長韓國瑜7日下午前往三民區公所視察民眾申辦紓困方案現況，肯定分流制的創新作法及帶來的高效率。（袁庭堯攝）

三民區公所現場申辦紓困方案人潮。（袁庭堯攝）

公所人員先為民眾說明申辦條件及所需證件，民眾先在4樓聽取說明會、初步填寫資料後，再上5樓直接申辦。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜7日下午前往三民區公所視察民眾申辦紓困方案現況，針對行政院長蘇貞昌為紓困亂象道歉一事，高市新聞局長鄭照新強調，肯定中央紓困美意，不足之處，就由高市府來扛，創新用「分流制」來提昇申辦效率。

針對紓困亂象，高市府主打「一通電話問清楚」，認定從寬、資料從簡、8天內發放。三民區公所更首創「先說明、再申辦」分流制，因應龐大申辦人潮，成效良好。

韓國瑜強調，三民區公所的分流制可有效改善辦理混亂的現象，不了解紓困制度的民眾可以直接到現場聽說明，接著再到會場辦理登記，受理後8天內即可發放紓困經費。近來區公所人員一方面要對抗疫情、辦演習，一方面又要動員辦理紓困專案，感謝大家的辛勞。

民政局長曹桓榮表示，三民區申辦紓困人數相當多，但申辦效率高、秩序良好，藉由說明會制度，民眾可清楚了解申辦資格及條件，未來將迅速將分流制度推廣到各行政區。

「說明會人來就開！」三民區長藍美珍表示，公所除動用社會課原有人力，各課室均抽派2人，所有里幹事也來輪班支援，高效率消化連日上千名不斷湧入的申辦人潮。

(中時 )