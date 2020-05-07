IET-KY(4971)第1季稅後盈餘為223萬元，每股盈餘為0.06元，由於磷化銦HBT，APD，PIN磊晶片主要大廠客戶第2季訂單已到位，國防訂單預計下半年開始湧現，加上公司持續專注於開拓磊晶產品與國際市場，英特磊表示，全年營運審慎樂觀。

IET-KY(英特磊)今天舉行法說會，IET-KY主要產品為砷化鎵(GaAs)磊晶片、磷化銦(InP)磊晶片及銻化鎵(GaSb)及其他紅外線探測器磊晶片，其中砷化鎵主要應用於通訊裝置，如：微波及高頻通訊(雷達、基地台、GPS及衛星)、汽車防撞雷達及物聯網產業應用，以及面射型雷射(VCSEL)磊晶及5G無線網路(D2D)產品；磷化銦(InP)磊晶片主要應用於高頻光纖網路，高頻量測儀器元件，光通訊用光接收器於雲端計算、資料庫、資料傳遞應用，以及無線通訊5G量測儀器、5G手機PA、穿戴式與感測裝置及車用通訊PA；銻化鎵(GaSb)及其他紅外線探測器磊晶片則聚焦平面列陣(FPA)應用於夜視、保全、國土安全、太空科技等用途、垂直整合大尺寸銻化鎵(GaSb)基板材料(4~6英寸)，以及紅外線雷射應用於生物電子辨識。

就產品別來看，砷化鎵佔IET-KY第1季合併營收40%，磷化銦佔比為42.8%，銻化鎵佔比為17.2%。

受到新冠肺炎疫情(COVID-19)先中後美衝擊全球產業，IET-KY第1季合併營收為1.5億元，季減15.7%，年減16.9%，營業毛利為4256萬元，季減20.1%，年減29.4%，合併毛利率為28.3%，稅前盈餘為178萬元，稅後盈餘為223萬元，年減86.4%，每股盈餘為0.06元。

儘管第1季營運表現平平，IET-KY積極佈局各項新產品，IET-KY表示，主力砷化鎵產品接獲pHEMT大廠新訂單並恢復供貨，且將與主要VCSEL客戶簽訂長期供貨合約，穩定生產供貨，而公司也繼續與新VCSEL客戶開發更多應用於高端市場的磊晶產品，訂單有望隨應用領域的發展逐步成長；磷化銦HBT，APD，PIN磊晶片主要大廠客戶第2季訂單已到位，本季將確保生產機台及生產品質之穩定，公司也將加快新客戶APD磊晶片的認證，並與客戶共同開發不同波長磷化銦及銻化鎵雷射磊晶片的應用，持續拓展市場。

在銻化鎵部分，IET-KY表示，公司將與國防客戶對之前送樣認證之紅外磊晶片追蹤認證結果，繼續組裝銻化鎵紅外磊晶片新增機台，擴增人員，並強化銻化鎵單晶存貨儲備，確保供料無虞。

至於硬體構件部分，IET-KY評估開發自行製造MBE機台，而氮化鎵部分也保持氮化鎵機台組裝進度，評估試產用碳化硅及矽晶片。

由於IET-KY國防量產訂單有望於年中之後拿到，且光通訊用VCSEL及砷化鎵、磷化銦大廠客戶訂單恢復供貨，在2020年全球受到疫情影響導致的諸多市場不確定因素下，IET-KY表示，正面看待全年營運。

(時報資訊)