神盾(6462)今(7)日舉辦法人說明會，神盾第一季營運在新冠肺炎疫情下穩住陣腳，面對對手匯頂來勢洶洶，財務長張家麒認為，神盾今年除固守原先韓國客戶外，對於大陸的客戶也按照進度發展，下半年第三家大陸手機品牌客戶也可望會有好消息。

大陸匯頂為神盾最大競爭對手，對於三星訂單也是虎視眈眈，目前匯頂也已經確定打進三星，直接挑戰神盾，神盾也努力爭取大陸品牌訂單盼藉此減緩衝擊，張家麒表示，「不可能期望對手完全不打進三星」，但目前衝擊仍有限，惟相信神盾的競爭對手絕對不只一家，以後還會有第二家、第三家等，神盾只能靠拿下更多的大陸品牌訂單以及更多非指紋辨識的業務，以減緩對手所帶來的衝擊，目前神盾在大陸市場布局也一直按照計畫中進行，大陸品牌手機廠已經開始貢獻，下半年也可望再加入第三家合作客戶，今年大陸品牌訂單佔比營收會到兩位數。

張家麒也進一步說到，神盾會繼續力拚穩住三星的訂單，儘管定爭對手要分食，當然是希望對手搶走的單是比較小量的機款。

市場原先看好5G可以帶動超薄指紋傳感器的市場需求，但今年初開始陸續有聲音指出，大陸智慧手機大幅減少對超薄指紋傳感器的需求，主要是認為手機OEM廠有意將電池更改為L形，如此一來，就無需採用超薄指紋傳感器，談到此產業趨勢，張家麒直言，「超薄和5G不是劃上等號」，以目前看到華為、三星的新產品，確實還是採用光學式指紋辨識，故超薄的接單狀況目前看來，確實會比市場半年前預期的晚一點、量少一些，只是就市場發展來說，未來超薄指紋的需求還是會發生。

至於今年費用的預估，張家麒表示，可能會比2019年增加一點，但希望幅度可以控制到小於營收成長幅度。

(時報資訊)