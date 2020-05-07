記憶體市場穩健，記憶體廠華邦電(2344)4月合併營收為43.49億元，創下近7個月新高紀錄，較3月增加5.02%，較去年同期增加11.39%。2020年1至4月合併營收為158.98億元，較去年同期增加7.48%。

對於2020年的營運展望，華邦電在去年第四季的法說會上，現任副執行長詹東義就率先表示，雖然有肺炎疫情的不確定因素，今年記憶體的供應將趨於穩定，下半年可能有供不應求的情況。在DRAM方面，將隨著5G帶動市況發展，Flash方面，NOR Flash與SLC NAND上半年就會達到供需平衡，下半年有新產品的推出帶動，可能出現供不應求。

今年以來記憶體市況持續穩定，華邦電第一季本業營運回穩，營收115.49億元，僅季減7.25%，年增約6%，毛利率24.13%，較去年第四季拉升約2個百分點，本業轉虧為盈，營業利益3180萬元。但受業外損失影響，華邦電第一季仍小虧，每股虧損0.02元。

(時報資訊)