新冠肺炎疫情爆發，觀光旅宿業成為海嘯第一排受災產業。飯店龍頭晶華（2707）國際酒店集團因疫情致使營收下滑，2020年首季歸屬母公司稅後淨利腰斬至1.47億元，創2011年第三季以來近8年半低點，每股盈餘（EPS）1.16元，則創2007年現金減資後新低。

晶華公布2020年首季合併營收13.6億元，季減20.13％、年減19.01％，創近6年半低點。受營收規模驟減影響，毛利率降至26.68％，創下單季新低，營益率降至12.54％，亦為近7季低點。

在本業獲利下滑、業外收益同步減少下，晶華2020年首季合併稅後淨利1.57億元，季減53.31％、年減48.25％，其中歸屬母公司稅後淨利1.47億元，季減54.56％、年減50.73％，創近8年半低點。每股盈餘1.16元，為2007年現金減資後新低。

晶華表示，新冠肺炎疫情使全球商務旅遊中斷、日本及韓國疫情升溫，餐飲受推動社交距離防疫、春酒及喜宴等大型宴會取消影響，致使營收及獲利衰退。不過，子公司太魯閣晶英、達美樂披薩及晶華全球（Silks Global），首季獲利仍優於去年同期。

據晶華財報揭露，持股55％的太魯閣晶英首季獲利2148萬元，季減10.66％、但年增達1.39倍。達美樂披薩首季獲利2417萬元，季增近1.4倍、年增46.8％。負責麗晶（Regent）等海外營運的晶華全球首季獲利5050萬元，季增14.63％、年增8.96％。

晶華表示，太魯閣晶英及達美樂獲利成長，主要受惠營收增加。晶華全球則受惠海外麗晶品牌權利金及回收應收帳款挹注，帶動獲利成長。雖受疫情影響導致集團營收減少，但整體業績表現仍位居全台觀光業界領先地位。

晶華指出，旗下各酒店年初即全面啟動嚴密防疫措施，台北晶華酒店並設置全台飯店內最具規模的「食安實驗室」，保障食物安全及食客健康。集團也預見市場需求、推出各項因應住房餐飲行銷活動，進一步鞏固市占率。

台北晶華4月加碼推出入住期間可大啖自助餐點的「一泊六食」住房優惠，並整合集團資源優勢主打「買台北、送礁溪」雙享假期，獲得市場熱烈迴響。因應5月母親節檔期，台北晶華除推出多項過節專案，並成立專屬「美食快熱送車隊」，確實管控外送安全與品質。

此外，晶華亦積極配合觀光局指導的人才轉型培育計畫，位於台北晶華20樓的沐蘭SPA，率先結合美國矽谷「問止中醫」、導入AI人工智慧漢方諮詢服務，運用人工智慧及大數據演算，依消費者體質狀況提供適當療程，持續強化競爭力、提升品牌優質形象。

(時報資訊)