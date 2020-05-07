天氣漸漸轉熱，搶攻消暑度假商機，花蓮瑞穗天合國際觀光酒店即日起至年6月30日推出「玩好玩滿連住2晚更划算 一泊二食住房專案」，依入住房型人數附贈早餐與晚餐，多住第2晚住房更優惠，以平日連續入住城堡精緻客房(2人房)2晚為例，3天2夜附贈2客早餐與晚餐，一泊二食專案價15,000元+10%起，且專案從2人房至8人房多種房型都適用。

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店館內設有金色水樂園室內戶外108個各式戲水池、跑跑甩尾車、電競室、兒童超跑俱樂部、小旅人樂園、童趣屋與積木樂園等，皆提供住客免費使用，豐富設施加優惠價格，標榜只怕客人玩不完。

瑞穗天合國際觀光酒店因城堡造型被譽為「台版迪士尼」、「花蓮霍格華茲」，位處花東縱谷、占地2萬坪，館內設施豐富，總是讓住客、小朋友玩到不想回家。即日起至2020年6月30日推出「玩好玩滿連住2晚更划算 一泊二食住房專案」，3天2夜2人房優惠價15,000元+10%起，城堡區、莊園區、親子別墅區（含寵物房）及格蘭雅緻別墅和格蘭豪華別墅等房型都適用，不分平日、旺日、假日皆可入住3天2夜（除端午節連假期間6/25 - 6/27不適用）。這次不必再急著走，以優惠價格多住一晚放鬆享受酒店設施，在瑞穗天合國際觀光酒店裡找回旅行的悠閒步調。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「瑞穗天合國際觀光酒店是國內旅行熱門首選，館內設有豐富的遊樂設施包括跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部等讓大人小孩都玩到樂不思蜀；占地2300坪的金色水樂園，室內戶外共有108泡湯戲水池，最適合夏日消暑放鬆。此波『玩好玩滿連住2晚更划算 一泊二食住房專案』，2人房平日連住專案價15,000元+10%起，3天2夜的行程讓旅客不需再來去匆匆，可在酒店內『玩好玩滿』，每一項設施都不錯過。預計此波專案能為整體住房率提升1-2成。」

除了享受酒店各項免費設施外，瑞穗天合國際觀光酒店也與國際Spa品牌悅榕集團(Banyan Tree Group)合作，引進全台唯一的悅椿Spa(Angsana Spa)。悅椿Spa與悅榕Spa師出同門，其原料全部取自於天然花卉和鮮果，由獨家配方秘制而成。結合東西方精妙手法及古老芳香療法，徹底放鬆身、心、靈，為賓客締造獨一無二的精緻享受。住房貴賓預約60分鐘以上Spa療程，還可享8.5折優惠。

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