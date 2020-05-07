因應防疫期間民眾不出門購物改網購，凱基銀行表示，該銀行將百貨、量販超市跨店刷卡累計回饋擴大至線上購物也適用。

防疫期間帶動線上購物需求，凱基銀行表示，若是母親節前想事先買禮物犒賞媽媽，即日起到6月底登錄並使用凱基卡在新光三越、SOGO、遠東百貨線上購物網站或臨櫃選購均可享有跨店滿額優惠消費滿60,000元贈5％刷卡金，分期金額滿2萬再加贈分期金額1％刷卡金。

舉例來說，王小姐5月7日在遠東百貨臨櫃買精品消費30,000元，5月9日又在SOGO線上購物網購入化妝品、包包消費30,000元且分期，單月線上線下在百貨通路共消費6萬元，其中3萬元為分期。王小姐只要在6月30日前完成活動登錄，可獲得跨店滿額3,000元刷卡金、及分期加碼300元刷卡金，共計3,300元。王小姐本月免湊單店滿額即可享高達5.5％回饋，若本月百貨線上、線下購物6萬元均為分期交易則可享單月跨店累積最高6％回饋，每月每戶回饋金額最高10,000元。

母親節當天若想在家輕鬆享受美食，可透過三大外送美食平台Uber Eats、foodpanda空腹熊貓、有無外送APP訂購餐點，登錄並綁定凱基信用卡付款最高享5％回饋。每一美食外送平台每月每戶最高可獲100元刷卡金回饋，搭配魔BUY卡於Uber Eats消費最高享7%回饋。

若是想在家煮大餐、卻不想出門採買食材的凱基卡友，則可善用於家樂福、大潤發、愛買及頂好超市線上採買，當月消費金額跨店累計滿3,000元，完成登錄即可獲得2.5％刷卡金。於大潤發單一商品消費滿6,000元還可使用分期結帳，分期金額另額外加贈1％刷卡金。上述活動適用於線上購物及實體賣場，每月每戶回饋金額累積最高1,000元。

凱基銀行說，今年適逢雙春閏四月，依台灣習俗已婚女兒要在閏月開始前(5月23日)買豬腳麵線為父母添壽。想要趁著回娘家慶祝母親節盡孝心的凱基卡友，可至momo、Yahoo奇摩、東森購物、PChome、生活市集等12大網購通路刷凱基卡購買豬腳麵線禮盒、補品等健康伴手禮，可享天天消費滿額回饋最高享10％。

(工商 )