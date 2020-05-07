由崔振赫領銜主演的《Rugal：無淚交鋒》，描述菁英警察「姜基範」在失去妻子、雙眼，還被冤枉成殺人犯後，選擇加入特殊警察組織「Rugal」並且植入人工眼球，變身為「人間最強兵器」，打造出韓國版的超級英雄。

崔振赫坦言這輩子從沒想過會看不見，透過這次演出後，才明白「原來看得到東西是這麼重要的事啊」，「儘管拍攝的時間很短暫，但還是感到相當不便，也體驗到光是看不見東西，就會讓所有感覺都變得遲鈍的神奇經驗。」

劇中，他所擁有的高科技人工眼，可以瞬間分析、儲存訊息，還能在戰鬥時提供進攻建議，不過崔振赫認為還有增強空間，「如果能夠看到人們表面上無法看穿的心理特徵的話，應該會很有趣。」

被問到最想改造自己身上哪個部位，崔振赫回答：「我想改造器官和肌肉，擁有不會疲勞的強健體力。」崔振赫拍過不少武打類型的戲劇，但《Rugal：無淚交鋒》的動作場面多到嚇人，已經34歲的他累得心想「我這年紀拍英雄類題材劇做什麼？」其中一場「進化」戲，他自認可以完成，結果開拍30分鐘後就後悔了，「這是初次經歷到的痛苦，如果有第二次絕對不會再拍。」

這場「進化」戲，崔振赫開拍30分鐘後就後悔了。（圖／OCN提供）

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(中時電子報)