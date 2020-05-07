建廟六十二年的新北市樹林「鎮南宮」，就是奉祀以盧千歲為主的「五年千歲」，信眾稱為「千歲廟」。「鎮南宮」董事長許正秋說，家族中長輩受盧千歲點化之恩，才分祀千歲公於新北市地區；而目前的廟址，更是千歲公顯聖降乩，主動挑地諭示建廟安身，千歲公神蹟在地方傳誦不絕。

許正秋說，五十七年前，千歲廟原址於現在的新北市樹林區博愛街段，突然有一天，盧千歲顯聖發爐開乩，諭示要另建廟安身。當時，一名乩童忽然抱著盧千歲金身，穿街走巷在田野中狂奔，最後到了現今的廟址，那時，當地還是一片韮菜園，乩童將懷中千歲放於菜園內，信眾上前請示擲茭，才知道千歲公決意在此安身。

鎮南宮總幹事彭員華說，雖然乩童抱著千歲公金身在園內奔跑圈地，踏壞無數菜株，但隔天廟方人員準備先行查估損失再賠償農人時，卻發現菜園竟完好如初，毫無被破壞的跡象，千歲公神蹟因此傳誦一時。信眾開始積極規劃建廟事宜，千歲街廟宇也終於在一九六三年底完工，讓千歲公入火安座。

鎮南宮董事長許正秋說，許家長輩感念曾受盧千歲點化，全力募集鄉親資力，建構千歲廟。（圖／張文玠攝）

許正秋說，一九四五年日治時期，許家家族中一名叔叔輩的中醫師，含冤入獄後受不了囚禁之苦，幾乎怨恨厭世輕生，卻在一晚夢見一名白髮白鬍鬚的老者，帶著他到一處種著綠色楊柳的巍峨廟宇參拜，同時告訴他「很快就能出獄，要忍耐」；老者說完話，隨風而去，中醫師也由夢中驚醒。

在半信半疑中，許姓中醫師真的不久就獲釋了。為了報恩，中醫師數年間在全台各處尋找夢中的廟宇，直到在雲林縣褒忠馬鳴山鎮安宮，看見五年千歲中盧千歲的金身，這才發現就是夢中老者的相貌。一九五八年，當時台北縣樹林鎮內鄉親三十六人，依神示至馬鳴山進香，叩請聖尊分靈分祀博愛街宮廟。

建廟60週年的「鎮南宮」，謹遵古制舉行禮斗法會。（圖／鎮南宮提供）

(中時電子報)