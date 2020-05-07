新冠病毒COVID-19肆虐世界，美軍也是重災區，包括軍艦與各地軍營都有疫情，當然治癒康復的軍人也很多，只是他們可能無法重返軍旅。一份五角大樓的備忘錄表示，新冠病毒的康復者，將被禁止加入美軍，除非他們取得想加入的軍事單位，得到通融。

軍事時報(Militarytimes)報導，美國徵兵司令部（MEPCOM）備忘錄中寫道：「申請入伍者，查出曾經患上COVID-19以及相關病史，將永久取消入伍資格。」

五角大樓發言人傑西卡·馬克斯威(Jessica Maxwell)證實，這確實是新的做法。

具體來說，這是為徵兵司令部的工作人員，製定「面對潛在與確認的新冠病毒感染者(與康復者)的應對程序，首先要先進行初步篩查，包括量測體溫，並回答有關症狀和潛在接觸的問題。

Those who have tested positive for #COVIDー19 are no longer eligible for military service EVEN AFTER THEY COMPLETELY RECOVER??



WTF?? #miltwitter — Free (@Nathaniel_Free) May 4, 2020

如果這一關就未通過，就直接被排除資格；至於沒有症狀的應試者，可在14天內返回複驗。任何被診斷出患有COVID-19的人，若仍想加入美軍，都必須等到診斷後28天才能向徵兵處回報。

基本上，曾確診新冠病毒就被標記為「永久喪失參軍資格」，補救的辦法是向軍事單位申請豁免。

馬克斯威沒說明，疫疫何其多，為什麼其他病的康復者可以申請當兵，而新冠病毒患者就喪失了資格？

軍事時報認為，目前醫學界對COVID-19的研究仍然有限，而軍事醫學專業人員，決定拒絕康復者入伍，可能是考慮以下因素：

1.該病毒對呼吸系統的損害，是永久的。

2.就目前的紀錄來看，即使康復者連續兩次的病毒復檢都呈陰性，但是復發，或是再感染的可能性頗高。

3.新冠病毒康復者，似乎沒有得到完全的病毒免疫力，反而再次感染的風險更高，而再感染的併發症似乎更嚴重。

美國徵兵處的新決定，是為夏季和秋季的畢業旺季提前做準備，有許多年輕人會想要從軍以賺取自己第一桶金。

最近幾週，美軍幾個新訓中心已經進行入伍者100％的COVID-19測試，包括南卡羅來納州的傑克森堡(Fort Jackson )和陸戰隊聖地亞哥基地(Marine Corps Recruit Depot San Diego)，這是美國陸軍和陸戰隊最大的新訓中心。

(中時電子報)