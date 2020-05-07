台中檢警查獲業者違法堆置大量廢鋁爐渣，高達700公噸。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

台中地檢署查獲南投縣人豪鋁業公司江姓父子，涉嫌向環保署申報不實廢鋁爐渣及集塵灰產出量，自2018年起將廢棄物太空包運到台中沙鹿區的亞家公司堆置，年餘共高達700公噸，減省1256萬元清除處理費用。台中地檢署依《違反廢棄物清理法》等罪將江姓父子等人起訴。

廢鋁爐渣遇水容易產生化學變化，有高度易燃性、刺激性，對人體有害、具溶出性在歐洲被列為危險有害廢棄物，若不當處置可能會汙染環境或導致有毒物臭氣體，威脅環境安全，須交由具專業處理能力及領有廢棄物清除、處理許可業者處理。

起訴書指出，66歲的江姓男子與36歲兒子是人豪鋁業公司的實際負責人，人豪鋁業從事鋁二次冶煉，資本額達1.3億元，且通過ISO9001認證，工廠廢鋁冶煉熔製過程所產出廢爐渣及集塵灰都屬於一般事業廢棄物。

江姓父子為減省清除處理費用，將廢鋁爐渣交給未領有清除處理許可文件、無處理能力的亞家公司張姓負責人處理，江姓父子連繫通運公司以每趟5000元代價派司機駕駛曳引機到南投廠區，裝載裝有廢爐渣的太空包到台中市沙鹿區的亞家公司沙鹿廠堆置，自2018年7月至2019年11月期間總計高達700公噸，江姓父子從中減省下1256萬元的清潔處理費。

台中市環保局人員於2019年6月間稽查發現亞家公司堆置廢鋁爐渣多達197公噸，通報查緝環保犯罪平台，台中地檢署主任檢察官郭靜文、檢察官黃嘉生指揮警方及環保單位經長時間蒐證，查知廢鋁爐渣來自人豪公司南投廠，在2019年11月27日搜索南投縣的人豪公司及中市沙鹿區的亞家公司，並查扣手機、監視器等證物。

(中時 )