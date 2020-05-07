香港電台英語節目「The Pulse」於3月在線上訪問時詢問世界衛生組織顧問艾沃德關於台灣入WHO相關問題遭「已讀不回」，不但在台引起軒然大波，在香港也引起爭議。有香港民眾近期批評香港電台節目內容偏激，而「The Pulse」訪談內容也被港府批評違反「一中原則」，對此，主管香港電台的香港廣播處處長梁家榮今天發表公開信，指港台員工須恪守約章，不能違反「一國」原則。

香港電台英語節目「The Pulse」於3月訪問世界衛生組織顧問艾沃德關於台灣入WHO相關問題遭「已讀不回」，不但在台引起軒然大波，在香港也引起爭議。

「The Pulse」曾於3月28日播出的一集中節目中，以視訊訪問艾沃德（Bruce Aylward），期間記者問他，WHO會否重新考慮台灣的成員資格，而艾沃德起先表示聽不到記者聲音，對話連線突然中斷；雖然記者再次連線艾沃德，並希望他評價台灣防疫表現，但艾沃德已經說過大陸的情況，又表示大陸做得很不錯。而在節目上傳至網路後，在台引起風波，讓許多台灣網友對WHO留下「提台灣就閃躲」的印象。

而梁家榮7日在香港電台網站發表公開信指出，自去年8月開始，港台繼續成為「風眼」（焦點）收到大量投訴且都與社會運動（反送中）有關，部分指港台散播仇恨，「作為港台總編輯，必須正面及負責任回應」。

梁家榮說，港台作為一個公共廣播機構，須包容不同看法，接受各種批評，任何意見、批評都是鞭策磋礪；對於感到被冒犯的，誠心致歉，強調港台是服務整個社會，從沒有視任何個人或群體是「敵人」。

梁家榮信中表示，港台員工必須繼續恪守港台《香港電台約章》；「一國」原則不能違反；務必遵循與港台相關的《守則》製作節目。有關守則包括持平公正的新聞報道、客觀冷靜的真相追尋、意見多元的議論及分析、不斷豐富的教育交化藝術體育節目以及照顧弱勢社群需要，切實履行公共廣播的社會責任。

雖然公開信突然提到「一國」原則不能違反，是否與先前「The Pulse」記者採訪艾沃德風波有關，不過，主管香港電台的港商務及經濟發展局局長邱騰華先前曾指出，「The Pulse」有關訪問世界衛生組織官員的表達，有違一個中國的原則及《香港電台約章》中有關香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命。

(中時電子報)