股神巴菲特有句名言：「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」。現在Orascom投資控股公司董事長Naguib Sawiris，就徹底宣揚了這種理念，首先，Sawiris表示他在受疫情重創的航空、酒店、互聯網領域看到了轉機；此外，他也看好國際油價18個月目標價將上看100美元/桶。

日前巴菲特召開股東會時坦言，自己錯看了航空股，並已出脫美國四大航空股票。Naguib Sawiris則抱持相反意見，他認為危機就是轉機，如果你願意承擔大部分的債務，那你今天就有機會花1美元買下一家航空公司。Sawiris同時也看好酒店業與互聯網領域所擁有的轉機。

CNBC報導中也指出，Naguib Sawiris認為，沙烏地阿拉伯與俄羅斯的油價戰爭是「有計畫性」的，目的是讓美國的頁岩油業者破產。他進一步表示，需求減少導致價格下跌雖然合乎情理，但也不該跌至這個水位，因此，當價格戰成功擊垮競爭對手後，國際油價將回升到50或60美元，甚至我相信，從現在開始的18個月，油價將達到100美元/桶。

(中時電子報)