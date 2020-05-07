股神巴菲特有句名言：「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」。現在Orascom投資控股公司董事長Naguib Sawiris，就徹底宣揚了這種理念，首先，Sawiris表示他在受疫情重創的航空、酒店、互聯網領域看到了轉機；此外，他也看好國際油價18個月目標價將上看100美元/桶。
日前巴菲特召開股東會時坦言，自己錯看了航空股，並已出脫美國四大航空股票。Naguib Sawiris則抱持相反意見，他認為危機就是轉機，如果你願意承擔大部分的債務，那你今天就有機會花1美元買下一家航空公司。Sawiris同時也看好酒店業與互聯網領域所擁有的轉機。
CNBC報導中也指出，Naguib Sawiris認為，沙烏地阿拉伯與俄羅斯的油價戰爭是「有計畫性」的，目的是讓美國的頁岩油業者破產。他進一步表示，需求減少導致價格下跌雖然合乎情理，但也不該跌至這個水位，因此，當價格戰成功擊垮競爭對手後，國際油價將回升到50或60美元，甚至我相信，從現在開始的18個月，油價將達到100美元/桶。
文章來源：CNBC Egyptian billionaire Naguib Sawiris sees oil at $100 in 18 months, says he would buy airlines
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。