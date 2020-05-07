台北市人行專用垃圾桶從3171座，減到目前剩1282座，北市議員潘懷宗7日指出，西門町周圍垃圾桶，1天約要收7趟，現在撤掉這麼多垃圾桶，處處可見垃圾桶滿溢，北市環保局不但沒有增加收垃圾次數，未來還打算撤到剩1000座。環保局長劉銘龍回應，採漸進式檢討，不會把所有垃圾桶都撤除，將加強清運。

防止家戶亂丟垃圾，潘懷宗指出，環保局陸續撤除人行道專用垃圾桶，今年3月更以防疫為由，悄悄撤除500個人行道專用垃圾桶，引發不少民眾抱怨，人行道專用垃圾桶從3171座減到目前只剩1282座，未來還要繼續撤到剩1000組，只有觀光景點、夜市及商圈有垃圾桶。

潘懷宗舉例，西門町周圍垃圾桶，每天約要收運7趟，現在撤掉這麼多垃圾桶，造成垃圾桶滿溢情況處處可見，環保局卻沒有增加收運次數。

他說，不能把市民當賊看，不要都認為是家戶垃圾，要求環保局提供公車站、捷運站等標示點，方便民眾找得到垃圾桶丟垃圾。

對此，環保局長劉銘龍回應，將採漸進式檢討，不會把所有垃圾桶撤除，加強清運，並把所有地點公布在網路上。

環保局補充說明，未來北市垃圾桶將只有1000個，目前夜市、觀光景點僅123個，會再增加。

(中時 )